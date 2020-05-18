ضبط 3 شاحنات تقوم برمي المخلفات جنوب طريق الدمام - الرياض السريع

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تمكنت إدارة الخدمات في بلدية غرب الدمام، من ضبط عدد ٣ شاحنات تقوم برمي المخلفات والأنقاض جنوب طريق الدمام الرياض السريع. تمكنت إدارة الخدمات في بلدية غرب الدمام، من ضبط عدد ٣ شاحنات تقوم برمي المخلفات والأنقاض جنوب طريق الدمام الرياض السريع. ويذكر أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وضمن الجولات الرقابيه لـ تحسين المشهد الحضري.

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