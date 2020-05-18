شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محل خضار في ثادق بعد إصابة أحد عامليه بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قررت بلدية محافظة ثادق إغلاق أحد محلات الخضار في مركز رغبة غرب المحافظة، ويأتي ذلك بعد تأكد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس قررت بلدية محافظة ثادق إغلاق أحد محلات الخضار في مركز رغبة غرب المحافظة، ويأتي ذلك بعد تأكد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا وتفصيلا، بادرت البلدية بتطهير وتعقيم المحل، بالإضافة إلى إتلاف جميع الفواكة والخضار التي كانت بداخله. وبذلت البلدية جهوداً مكثفة هذه الأيام في تطهير وتعقيم الشوارع والمحلات وميادين مركز رغبة ضمن جهودها للحد من انتشار وباء كورونا. Advertisements

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