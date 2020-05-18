شكرا لمتابعة خبر عن متحدث هيئة الرقابة: ليس جميع المتورطين في القضايا الـ117 موقوفين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أحمد الحسين، متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن بعض الذين أُعلن عنهم في بيان الهيئة بشأن القضايا الـ117 موقوفين الآن، لكن هناك آخرين تم إطلاق سراحهم.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إطلاق البعض لكون ما أُسند إليهم من وقائع ليست جرائم موجبة للتوقيف، وتم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه، ولا يترتب على إطلاق سراحه ضرر على التحقيق، واكتفت الهيئة باستدعاء بعض الأشخاص وانتفت الشبهة بحقهم بعد التحقيق معهم.
وأكد أنه بعض استكمال التحقيقات معهم سيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وستطبق العقوبات بحقهم.
وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ
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