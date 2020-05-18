شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يحسم الجدل حول حمل مريضة نقص الغدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): حسم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الجدل حول حمل مريضة نقص الغدة. حسم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الجدل حول حمل مريضة نقص الغدة. وقالت إحدى متابعات الدكتور النمر على موقع " تويتر " خلال سؤالها:" مريضة نقص الغدة اذا تزوجت ممكن تحمل وتولد؟! ". وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر ":" نعم...وتصير جَدّة بعد "، ويأتي ذلك بعدما ورده تساؤلات عديدة حول نقص الغدة.

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