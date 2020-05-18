شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لقائدي المركبات بعد هطول الأمطار على العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذر مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفقرة في العاصمة المقدسة. حذر مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفقرة في العاصمة المقدسة. وناشد المركز قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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