شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار فرص هطول الأمطار لـ 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس الموافق 19-21 مايو الجاري. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس الموافق 19-21 مايو الجاري. وتُشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها 45-50 كم /س.

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