شكرا لمتابعة خبر عن رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حدد رئيس شركة المياه الوطنية محمد الموكلي الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة.
وقال الموكلي خلال حواره في برنامج " اللقاء من الصفر ":" مازال المواطن غير راضٍ وحتى الآن ما وصلنا إلي مستوي الرضا الذي يستحقها المواطن "، مبينا:" نعمل بجهود متواصلة لتحقيق المستهدفات لتحقيق روية 2030 ".
وأشار الموكلي:" المتر المكعب للمياه يصل منزل المواطن ويكلف الحكومة 10 ريالات "، موضحا:" المملكة ثالث دولة في العالم تستهلك المياه بكميات كبيرة ".
وتابع الموكلي:" استهلاك المياه سيكلف الدولة استثمارات رأسمالية ويكلفها أيضا استهلاك وقود سائل وغاز "، مشددا:" لابد من توعية المواطن نفسه وأسرته بترشيد اذا وعي المواطن استهلاك المياه كي لا يشتكي المواطن من فاتورة مرتفعة ".
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