شكرا لمتابعة خبر عن رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حدد رئيس شركة المياه الوطنية محمد الموكلي الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة.

وقال الموكلي خلال حواره في برنامج " اللقاء من الصفر ":" مازال المواطن غير راضٍ وحتى الآن ما وصلنا إلي مستوي الرضا الذي يستحقها المواطن "، مبينا:" نعمل بجهود متواصلة لتحقيق المستهدفات لتحقيق روية 2030 ".

وأشار الموكلي:" المتر المكعب للمياه يصل منزل المواطن ويكلف الحكومة 10 ريالات "، موضحا:" المملكة ثالث دولة في العالم تستهلك المياه بكميات كبيرة ".

وتابع الموكلي:" استهلاك المياه سيكلف الدولة استثمارات رأسمالية ويكلفها أيضا استهلاك وقود سائل وغاز "، مشددا:" لابد من توعية المواطن نفسه وأسرته بترشيد اذا وعي المواطن استهلاك المياه كي لا يشتكي المواطن من فاتورة مرتفعة ".