شكرا لمتابعة خبر عن 4 أزمات نفسية تصيب الإنسان خلال فترة العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن البشر يتعرضون لأربعة ضغوطات نفسية خلال فترة العزل.

وقال النمر إن الضغوطات النفسية تشمل، أولًا: العزل التام عن الآخرين، ثانيًا: فقدان شبكة الدعم النفسي الاجتماعي.

وأضاف : ثالثًا: فقدان الأمان الوظيفي، رابعًا: الحزن على فقدان الأحبة في هذا الوباء، و الحموضة من الممكن أن تزيد من نبضات القلب وعدم انتظامه؛ ولكنها ليست من الأسباب الشائعة لذلك.