شكرا لمتابعة خبر عن 4 أزمات نفسية تصيب الإنسان خلال فترة العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن البشر يتعرضون لأربعة ضغوطات نفسية خلال فترة العزل.
وقال النمر إن الضغوطات النفسية تشمل، أولًا: العزل التام عن الآخرين، ثانيًا: فقدان شبكة الدعم النفسي الاجتماعي.
وأضاف : ثالثًا: فقدان الأمان الوظيفي، رابعًا: الحزن على فقدان الأحبة في هذا الوباء، و الحموضة من الممكن أن تزيد من نبضات القلب وعدم انتظامه؛ ولكنها ليست من الأسباب الشائعة لذلك.
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