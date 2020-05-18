شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على عدة مناطق وتشمل " عسير، الرياض، تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الباحة " .

ونبهت الأرصاد، من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على عسير والمدينة المنورة والرياض حتى الواحدة صباح الثلاثاء.

كما نبهت من استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على الجوف، تبوك، الباحة " .