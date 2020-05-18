صورة تاريخية للملك عبدالعزيز متجهًا إلى الحجر الأسود ومعه قائد المحروسة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة تاريخية، الملك عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء دخوله من باب بني شيبة متجهاً إلى الحجر الأسود ليبدأ الطواف . وثّقت صورة تاريخية، الملك عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء دخوله من باب بني شيبة متجهاً إلى الحجر الأسود ليبدأ الطواف . ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة موضحة أن بجانب الملك القائد الثاني للمحروسة أحمد بك بدر ويظهر عن يمينه الأمير عبد الله بن عبدالرحمن، فيما التقطت الصورة عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٦م).

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