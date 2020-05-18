شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تلغي خدمة نقل كفالة العمالة وقرار إعفاء المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إلغاء خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية إلى المنشآت، وكذلك إلغاء قرار إعفاء المنشآت، التي أنشئت قبل 25/‏8/‏1440.

يأتي قرار إعفاء المنشآت في إشارة إلى التي كانت تستحق الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ إنشائها من رسوم المقابل المالي عن 4 عمال، عند تفرغ مالكها للعمل بها ما لم يتجاوز عدد عامليها عن 9 عمال.

وأكدت الوزارة أنه تم إلغاء القرار باستفادتها من الإعفاء عن 4 عمال للسنوات المتبقية لها، واشتمالها ضمن القرار الجديد بإعفائها عن عاملين فقط لمد 3 سنوات، أو 4 عمال في حال كان مالك المنشأة متفرغا للعمل بها وموظِّفا سعوديا آخر، وفقًا لـ "عكاظ " .