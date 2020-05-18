شاهد.. شقيق الممرض خالد الحسيني يروي تفاصيل إصابة شقيقه بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى حسين عبدالله الشريف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه الممرض خالد الحسيني الذي توفى إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.
وقال شقيق الفقيد خلال قناة " العربية " إنه كان يعمل في الصفوف الأمامية لإنقاذ أبناء الوطن، بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، يتواصل معنا ومع أسرته «زوجته وطفله.
وأضاف :حجر نفسه منذ نهاية شهر شعبان أي «قبل ٢٦ يوما» حفاظا على سلامة أسرته، مشيرا إلى أن ترتيبه الثاني بين ثلاثة أشقاء وشقيقتهم.
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