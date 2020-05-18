شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شقيق الممرض خالد الحسيني يروي تفاصيل إصابة شقيقه بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى حسين عبدالله الشريف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه الممرض خالد الحسيني الذي توفى إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال شقيق الفقيد خلال قناة " العربية " إنه كان يعمل في الصفوف الأمامية لإنقاذ أبناء الوطن، بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، يتواصل معنا ومع أسرته «زوجته وطفله.

وأضاف :حجر نفسه منذ نهاية شهر شعبان أي «قبل ٢٦ يوما» حفاظا على سلامة أسرته، مشيرا إلى أن ترتيبه الثاني بين ثلاثة أشقاء وشقيقتهم.