بالفيديو.. أمطار الخير وبردية أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على أبها بعسير اليوم الأربعاء. وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على أبها بعسير اليوم الأربعاء. كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل عسير شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.

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