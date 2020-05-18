شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: لا صحة للاعتقاد بأن الطعام الحار فائدته أكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث في مجال المسرطنات، أن الجسم يُحول أي شيء نأكله أو نشربه إلى درجة 37.

وقال "الخضيري" : " تدور بعض التوصيات غير المبنية على علم ولا دراسة بأن ذاك الشيء إذا كان بارد فائدته أقل أو إذا حار فائدته أكثر " .

وأضاف: " وهذا غالباً غير صحيح لأن أي شيء تأكله أو تشربه سيقوم الجسم بتحويله لدرجة 37 سواء كان حار فسيبرّده وإذا هوبارد فسيرفع حرارته لـ37 لأنها درجة حرارة الجسم المثلى للهضم " .