شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: لا صحة للاعتقاد بأن الطعام الحار فائدته أكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث في مجال المسرطنات، أن الجسم يُحول أي شيء نأكله أو نشربه إلى درجة 37.
وقال "الخضيري" : " تدور بعض التوصيات غير المبنية على علم ولا دراسة بأن ذاك الشيء إذا كان بارد فائدته أقل أو إذا حار فائدته أكثر " .
وأضاف: " وهذا غالباً غير صحيح لأن أي شيء تأكله أو تشربه سيقوم الجسم بتحويله لدرجة 37 سواء كان حار فسيبرّده وإذا هوبارد فسيرفع حرارته لـ37 لأنها درجة حرارة الجسم المثلى للهضم " .
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