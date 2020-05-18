شكرا لمتابعة خبر عن مركز العمليات الأمنية: بلاغات التجمعات تكاد لا تُذكر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):يواصل مركز العمليات الأمنية (911)، بلاغات فترة حظر التجول على مدار الساعة.
وأوضح النقيب ناصر الغامدي، أن المركز يستقبل جميع أنواع البلاغات وجميع المخالفات، مضيفًا أن المركز استقبل 3 ملايين مكالمة منذ بداية الأزمة ما بين طابع إنساني أو استفساري من المواطنين عن وقت الخروج أو وقت منع التجول.
وعن آلية العمل، أضاف : " تعمل لدينا اللجنة الأمنية برئاسة من شرطة مكة المكرمة ويتم تمرير البلاغات الخاصة بالحالات الاستثنائية إليها، للنظر في أوضاع المواطنين، حيث تم تمرير ما يقارب 90 ألف وتم معالجة ذلك " .
وأشار إلى أن بلاغات التجمعات تكاد لا تذكر، فلا يتجاوز العدد 600 آلاف بلاغ، وهذا يدل على حرص المواطن والمقيم على اتباع الإجراءات الاحترازية .
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