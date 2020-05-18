شكرا لمتابعة خبر عن مركز العمليات الأمنية: بلاغات التجمعات تكاد لا تُذكر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

يواصل مركز العمليات الأمنية (911)، بلاغات فترة حظر التجول على مدار الساعة.

وأوضح النقيب ناصر الغامدي، أن المركز يستقبل جميع أنواع البلاغات وجميع المخالفات، مضيفًا أن المركز استقبل 3 ملايين مكالمة منذ بداية الأزمة ما بين طابع إنساني أو استفساري من المواطنين عن وقت الخروج أو وقت منع التجول.

وعن آلية العمل، أضاف : " تعمل لدينا اللجنة الأمنية برئاسة من شرطة مكة المكرمة ويتم تمرير البلاغات الخاصة بالحالات الاستثنائية إليها، للنظر في أوضاع المواطنين، حيث تم تمرير ما يقارب 90 ألف وتم معالجة ذلك " .

وأشار إلى أن بلاغات التجمعات تكاد لا تذكر، فلا يتجاوز العدد 600 آلاف بلاغ، وهذا يدل على حرص المواطن والمقيم على اتباع الإجراءات الاحترازية .