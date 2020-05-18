شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تفجر مفاجأة بشأن زيادة نسبة الإصابة بكورونا بعد تعاطي هذا اللقاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، أن تعاطي لقاح الإنفلونزا الموسمية يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30% .

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الصحة السعودية تفجر مفاجأة بشأن زيادة نسبة الإصابة بكورونا بعد تعاطي هذا اللقاح

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وفي أول تعليق رسمي، على ذلك، نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، تلك التداولات واصفًا إياها بـ"غير الصحيحة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة السعودية، لإعلان نتائج آخر تطورات الوضع في المملكة فيما يخص أزمة كورونا.

وصرح متحدث الصحة، أن تلك الإشاعات لا تمتّ للصحة بأي صلة، وليست مبنية على أي دراسة علمية، بل يجب تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية في بداية كل موسم؛ لتفادي الدخول في نوبة إصابة بالإنفلونزا، والتي قد تسبب اضطراباً في المناعة خلال فترة الإصابة بالإنفلونزا.

وأكد العبدالعالي، أن الحصول على اللقاح يقي من الإصابة في اضطراب جهاز المناعة أو اكتساب عدوى أخرى، ويزيد من مناعة الجسم.