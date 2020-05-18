شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون سعوديون يتقدمون ببلاغ ضد شابين يمنيين بسبب ”سلوك مشين” في مركز تجاري بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم ناشطون سعوديون ببلاغات للجهات الأمنية، ضد شخصين مقيمين في المملكة، قيل إنهما من الجنسية اليمنية،

ونشر المغرد السعودي محمد بن عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: ”بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها، ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض“.

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وأثار الشابان، - قال ناشطون إنهما من الجنسية اليمنية-، صدمة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية، ويتناول إحداها ثم يغلقها ويعيدها للرف مجددا.

في حين كان الشاب الآخر يقوم بتصوير زميله مكتفياً بالضحك عليه، أثناءقيامه بتناول عدة أنواع مختلفة من العصائر والمشروبات من المركز التجاري، حسب ما ظهر في الفيديو الذي نشره الناشطون.

ودعا الناشط محمد عبدالعزيز، الجهات المختصة الى “القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم“.