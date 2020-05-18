شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من محمد جميح على "فتوى" هاني بن بريك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد جميح، سفير اليمن لدى اليونسكو، على الفتوى التي وصفت بـ"الإرهابية" والتي أصدرها هاني بن بريك، نائب مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات.

قد يهمك أيضًا:

الصحة السعودية تفجر مفاجأة بشأن زيادة نسبة الإصابة بكورونا بعد تعاطي هذا اللقاح

وأخيرًا.. ظهور نتائج استخدام بلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

عاجل : الحكومة الشرعية تعلن الانتصار على الإمارات والسيطرة على أهم قاعدة عسكرية

عاجل : مدير منظمة الصحة العالمية يحذر جميع دول العالم

هجوم سعودي شرس على الإمارات بسبب تغريدة مثيرة لمستشار بن زايد

Advertisements

أكبر خبير في منظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن "احتراق" كورونا بدون لقاح

عاجل : الصحة تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين.. وهذا عدد الحالات الحرجة

وأباح بن بريك، في "فتوى" مثيرة للجدل، بإباحة دماء الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، واعتبر قتلى الانتقالي في الجنة وقتلى الجيش الشرعي في جهنم، حسب تعبيره.

كما أجاء بن بريك، لأتباعه الإفطار في رمضان، معتبرا أنهم في جهاد ولهم أجر ذلك، وعليهم القضاء بعد ذلك، ومن قتل منهم فهو شهيد في الجنة في الجنة.

وردًا على ذلك، قال جميح في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعه "بويمن": “سيكتشف الإخوة في المجلس الانتقالي أن علاقة هاني بن بريك بالقضية الجنوبية تشبه علاقته بالسلفية، القضية الجنوبية والتدثر بالسلفية كلها تكتيكات يستخدمها لغرض السلطة والثروة”.

وأشار الدكتور جميح، إلى أن بن بريك تنكر لفتواه “الوحدة أصل من أصول الدين”، وتنكر لسلفيته، سيتنكر للقضية إذا لم تف بطموحه الذي لا حدود له.

وتشهد محافظة أبين جنوبي اليمن، معارك عنيفة بين قوات الشرعية، المعترف بها دوليًأ ومليشيات الانتقالي الموالية للإمارات، والتي أعلنت التمرد على الشرعية والانقلاب على اتفاق الرياض.