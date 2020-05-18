شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت ”البحسني” يصدر تعميماً رسمياً رداً على قرار وزير الداخلية ”الميسري” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات من صدور قرار نائب رئيس الوزراء وزیر الداخلیة اليمني أحمد المیسري بتعیین مدیراً عاماً جديداً للأمن والشرطة بساحل حضرموت و مدیراً جديداً لفرع مصلحة الھجرة والجوازات بساحل حضرموت. قد يهمك أيضًا: الصحة السعودية تفجر مفاجأة بشأن زيادة نسبة الإصابة بكورونا بعد تعاطي هذا اللقاح وأخيرًا.. ظهور نتائج استخدام بلازما الدم لعلاج مصابي كورونا عاجل : الحكومة الشرعية تعلن الانتصار على الإمارات والسيطرة على أهم قاعدة عسكرية عاجل : مدير منظمة الصحة العالمية يحذر جميع دول العالم Advertisements هجوم سعودي شرس على الإمارات بسبب تغريدة مثيرة لمستشار بن زايد أكبر خبير في منظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن "احتراق" كورونا بدون لقاح عاجل : الصحة تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين.. وهذا عدد الحالات الحرجة وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكریة الثانیة اللواء الركن فرج سالمین البحسني، تعمیماً رسميا بتنفيذ قرار نائب رئیس الوزراء وزیر الداخلیة أحمد المیسري القاضي بتعیین الأخ اللواء سعید علي أحمد نصیب العامري مدیراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت، اضافة الى عمله وكیلاً لوزارة الداخلیة لشؤون المنطقة الشرقیة.

كما أصدر المحافظ تعمیماً آخر لقرار وزیر الداخلیة القاضي بتعیین العقید فھمي عمر محمد أبوبكر بلكدیش – مدیراً لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت.

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