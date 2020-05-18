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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت النتائج الأولية للتجارب التي تمت لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراحل متأخرة، باستخدام بلازما الدم.

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وأخيرًا.. ظهور نتائج استخدام بلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

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وخضع ما يقرب من 11 ألف أميركي لعمليات نقل تجريبية لما بين 200-400 ملليليتر من بلازما الدم، تحت إشراف من إدارة الغذاء والدواء.

وجاءت النتائج مبشرة على عكس ما كان يتوقعه بعض الأطباء الأمريكان، حيث كشفت النتائج الأولية للتجربة السريرية التي تجري على نطاق الولايات المتحدة، أن العلاج لم يزد من خطر الوفاة بالمرض، بل ربما أسهم في “إنقاذ أرواح”.

ووفقًا لذلك، فقد تم اعتماد تلك النتائج بناء على أول خمسة آلاف من هؤلاء المرضى، جميعهم أصيبوا بعدوى مهددة للحياة من كوفيد-19، أو كانوا عرضة لخطر الإصابة به.