عاجل : الحكومة الشرعية تعلن الانتصار على الإمارات والسيطرة على أهم قاعدة عسكرية

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الحكومة الشرعية الليبيبة من انتزاع قاعدة الوطية العسكرية الجوية، غربي ليببيا، من سيطرة المليشيات التابعة للإمارات بقيادة حفتر.

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وأعلن القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج تحرير قاعدة الوطية الجوية بالكامل، مؤكدا أن "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير".



ونشرت قوات بركان الغضب تنشر صورا تُعرض لأول مرة لبقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات ميليشيات حفتر الإرهابية بعد أن استهدفتها قوات الجيش فجر أمس الأحد في سماء المنطقة بين زوارة والجميل أقصى غرب البلاد.



ووجه سلاح الجو الليبي فجر الاثنين ضربات جوية عند المنطقة 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة ، والتي دمّرت خلالها منظومة دفاع جوي بانتسير روسية و منظومة تشويش اإكترونية كانت في طريقها لدعم ميليشيات حفتر الإرهابية.



وأعلن الجيش الليبي، أن منظومة بانسير المضادة للطائرات الروسية تحت سيطرة قوات الجيش الليبي في قاعدة الوطية الجوية.



وقال الناشط الليبي، عماد فتحي أن الضربة الجوية لمنظومة دفاع جوي بانتسير روسية وتدمير منظومة التشويش الإلكترونية جنوب سرت تمت في أقل من 48 ساعة، منوها أن هذا كله يعتبر من أموال الشعب الإماراتي المنهوب حقه، بفضل لقيادته وجزرها محتله.



وتابع الناشط الليبي : استنادا على الضربة الجوية على الوطية مساء أمس على موقع المليشيات الانقلابية تم تأكيد مقتل 5عناصر منهم: (صدام حسن الغرابلي - خليفة حسن الغرابلي- محمد باسط الغرابلي - معمر العيان الفتحلي - سالم الغرابلي الملقب الشنابو".

يذكر أن الحكومة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دوليًا، حققت انتصارات كبيرة خلال الايام الأخيرة، بدعم تركي مباشر، ضد مليشيات الانقلابي حفتر المدعوم إماراتيًا.