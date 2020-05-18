شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة وزارة الدفاع تقدم تقريرا للحكومة حول الوضع الميداني في مختلف الجبهات.. واستمرار خروقات "الحوثي" للهدنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الإثنين تقريرا لمجلس الوزراء حول الوضع الميداني الدائر في مختلف جبهات القتال.

وتضمن التقرير الذي نوقش خلال الاجتماع الإفتراضي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم عبر الاتصال المرئي عن بُعد طبيعة الوضع الميداني في عدد من الجبهات في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وتطرق التقرير الى تصدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل للهجمات الحوثية وإفشالها والسيطرة على عدد من المواقع، التي كانت تسيطر عليها خاصة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء والضالع وتعز.

هذا وثمن مجلس الوزراء عاليا الأداء والجهود المتميزة لقيادة وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة، والتضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات .. مشيدا بقدرات الجيش الوطني في إفشال كل خطط التصعيد العسكرية الحوثية التي ترفض كل الدعوات والنداءات الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا..

وأكد المجلس دعم الحكومة الحكومة الشرعية الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدوره ومهامه من أجل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الأراضي اليمنية.