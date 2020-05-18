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عدن - ياسمين التهامي - أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا مهمًا إلى مختلف دول العالم، بشأن تخفيف الإجراءات المتخذة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

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عاجل : مدير منظمة الصحة العالمية يحذر جميع دول العالم

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وقالت المنظمة عبر مديرها العام، الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس ، إن على دول العالم ألا تتسرع في إلغاء إجراءات الإغلاق المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا بما يعرقل التعافي.

وقال غبريسوس في كلمته أمام الجمعية العامة للصحة العالمية ال٧٣ إن نسبة السكان الذين طوروا أجساما مضادة للفيروس في معظم دول العالم أقل من ١٠٪ ، بينما لازال خطر الوباء مرتفعا، معتبرًأ أن الوباء يهدد بتراجع التقدم المُحرز في مجال الصحة العامة خلال السنوات الماضية ، خاصة وأن العالم قد بدا قبل ظهور الجائحة الخروج عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في مجال الصحة .



ورحب في كلمته، بمشروع القرار المقترح للتصويت لإجراء عملية تقييم شاملة لأزمة كوفيد ١٩ وإدارة المعنيين لها ، داعيا إلى استخلاص الدروس من تلك الأزمة وبناء عالم أكثر أمانا وقدرة على مقاومة الأوبئة .

ودعا مدير الصحة العالمية، إلى إرساء نظام للأمن الصحي العالمي وإطار شامل للتأهب للأوبئة ، وإنشاء نظام للاستعراض الدوري الشامل لضمان جهوزية كل دولة في مجال الصحة .