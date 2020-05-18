قصة سالفة هاشتاق أبو قحط ضد مرزوقة في تويتر ومواقف كبار المشاهير (شاهد)

تصدرت قصة هاشتاق أبو قحط ضد مرزوقة منصة التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية وعدد من الدول العربية خلال الساعات الماضية، ما أجبر العديد من المشاهير على التدخل وإبداء موقفهم من الموضوع.

قصة مرزوقة وأبو قحط تدور حول مسابقة صور تم تنظيمها في شهر رمضان، إذ تنافس أبو قحط مع مرزوقة، قبل أن ينقسم المصوتون واعتبروا أن القضية أنثوية ذكورية، فبدأ الجميع بالحشد والتصويت لمن يريد فوزه.

ووصف الفنان المصري محمد هنيدي، الصراع بين أبو قحط ومرزوقة، بأنه كلاسيكو الهلال والنصر، إذ يرد إليه الآلاف من التعليقات في الثانية الواحدة، منهم من يدعم صورة الشاب، وآخرين يؤيدون الفتاة.

وقال محمد هنيدي في تويتر: ربع ساعة باقيه وابو قحط عمل ريمونتادا انا هلتزم بالتصويت فقط عشان ماحدش يزعل، ثم نشر استفتاء عبر صفحته كي يختار متابعوه لمن يصوت في هذه المسابقة المشتعلة.

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ولا يعتبر النجم هنيدي، الوحيد الذي تدخل من أجل فض هذا النزاع الذي لا يزال مستمرا في مواقع التواصل، إذ أعلن، كل من، حساب يوفنتس بالعربي، نايف حمدان، اخبار الكورة العالمية، أشرف بن عياد، فارس عوض، عن دعم صورة أبو قحط.

كما دعم صورة أبو قحط، المصارع كين، حساب دوري أبطال اوروبا، عالم البرسا، معاذ اياد، عمر السومة هنيدي، في حين، الحسابات التي دعمت مرزوقة، هي، الكيبوب، بيبي عبدالمحسن، مودل روز، بعض الشباب والنشطاء.