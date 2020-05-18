بالصور.. 96 مليون ريال لدعم متضرري كورونا بالرياض

قدّمت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا"خلال الشهر الحالي أكثر من 96 مليون ريال لما يقارب من 3 ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، وذلك في إطار الدعم النقدي والاغاثي والطبي والإرشادي.

ووزعت اللجنة التي شارك فيها 123 جمعية و25 شركة ونفذ أعمالها الميدانية أكثر من 29 ألف متطوع، أكثر من مليون ومئتي ألف وجبة وسلة تموينية وإفطار صائم، و65 طن تمور على المستفيدين، بينما وصلت المساعدات الطبية إلى أكثر من مليون ريال، وتسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال، كما وصلت المبالغ المخصصة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق إلى أكثر من 11مليون ريال فضلًا عن تقديم برامج توعية وتدريب لأكثر من مليون مستفيد والمساعدة في شراء منزلين واكمال بناء منزل وصيانة بعض المنازل الأخرى.

ويرأس لجنة منطقة الرياض مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني، وتضم مجموعة من الأعضاء ممثلي إمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

مدير «موارد الرياض»: تشديد الإجراءات الوقائية على العاملين بالفروع الإيوائية

بالصور.. موارد الرياض تنفذ 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة