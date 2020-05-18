حساب المواطن يعلن طريقة التواصل مع أصحاب «الاستحقاق صفر»

نبه لأهمية اختيار «نوع الطلب» عبر رابط إلكتروني..
حدد برنامج حساب المواطن، آلية التواصل للمستفيدين الذين فوجئوا برسالة تفيد بعدم وجود مستحقات بحساباتهم بدون إبداء أسباب.
وتلقى البرنامج رسالة من أحد المستفيدين عبر «تويتر» جاء فيها، «اكتشفت أن استحقاقي صفر بشكل مفاجئ بدون سبب؛ فما هي المشكلة؟».
ورد «حساب المواطن» قائلًا: يمكن لصاحب السؤال التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912، أو عبر خدمة «صوتك مسموع» واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلته من خلال الرابط
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