فيديو يوثق قيام شخصين بالشرب من عبوات عصير بمركز تجاري وغلقها مجددًا

تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لشخصين، ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية ويتناول منها ثم يغلقها مجددًا، ويعيدها للرفّ.

وبحسب مقطع الفيديو (الذي لقى تفاعلًا كبيرًا) فإن الشخص الآخر كان يقوم بتصوير زميله والاكتفاء بالضحك عليه، خلال قيامه بالشرب من العبوات داخل المركز التجاري.

وفيما لم يتبين تاريخ ومكان تصوير المقطع فقد كتب ناشر الفيديو على «تويتر»: «بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومون بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها".

وأضاف ناشر الفيديو: "يقومون بإعادة العبوات إلى رفوف العرض.. آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم».

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ولقي مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا؛ حيث طالب العديد من المغردين بالقبض على الشخصين الذين ظهرا فيه، وتوقيع أقصى عقوبة عليهما.

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