انطلاق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية بأسواق عسير

أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، اليوم الاثنين، مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية.

ويُنفَّذ هذا المشروع بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وإحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، والتعاون مع القطاع الصحي في تجهيز وتشغيل محطات للفرز البصري في 10 مراكز تجارية كبرى في مدينتي أبها وخميس مشيط، لفرز 10 آلاف متسوق عبر 250 متطوعًا صحيًّا، تم تدريبهم وتهيئتهم للعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، ويفتح المشروع المجال للراغبين في التطوع، من أجل تدريبهم وإعدادهم لتطبيق المشروع في أسواق جديدة في بقية محافظات ومراكز المنطقة في مرحلته الثانية.

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