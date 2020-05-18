الداخلية تجدد التذكير بعقوبة التجمعات غير العائلية في المنازل أو الاستراحات

جددت وزارة الداخلية التذكير لعقوبات التجمعات غير العائلية سواء داخل المنازل أو الاستراحات أو المناطق المفتوحة أو المزارع لأكثر من أسرة، وذلك لمنع تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد covid-19.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيانًا يوضح فيه أن عقوبة 15 ألف ريال للتجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره.

وشدد لائحة الحد من التجمّعات على مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها.

وفي حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات السابقة، للمرة الثانية، يؤدي ذلك -بحسب لائحة الحد من التجمّعات- إلى «مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.. إحالة المسؤول للنيابة العامة».

أشارت اللائحة أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات السابقة، أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5 آلاف ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى 10 آلاف ريال، وفي حال تكرارها (للمرة الثانية) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

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وذكرت وزارة الداخلية أن في حالة إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وطالبت الوزارة كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة.

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