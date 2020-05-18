قرار رسمي: بيع السجائر الإلكترونية والمعسل بالتموينات والأسواق المركزية

المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء..
كشف توجيه رسمي، اليوم الاثنين، عن "الموافقة على بيع منتجات التبغ المصنّعة والمغلّفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويشمل القرار السجائر العادية والإلكترونية والمعسل وما في حكمهما".
وتتضمنت الموافقة "السماح ببيع المنتجات المذكورة داخل التموينات والأسواق المركزية –الهايبر- بناء على خطاب وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف رقم «٣٦٢٤٨».
وشدد القرار على "ضرورة أن يكون ذلك وفق الاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية".
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