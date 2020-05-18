منصة "أبشر" تجيب عن 5 استفسارات مهمة حول خدماتها الجماهيرية

أجابت منصة أبشر على أهم 5 استفسارات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة.

وقالت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي إنه تم إيقاف مواعيد فروع الأحوال المدنية حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا وحرصًا على منع التجمعات.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول عدم وجود مواعيد للحجر في مكاتب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وردًا على سؤال: عند طلب توصيل رخصة السير تظهر رسالة «لا توجد وثائق يمكن تسليمها»، أوضحت منصة أبشر أنه تم إيقاف خدمة التوصيل حفاظًا على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

مبايعة المركبات وتأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر

وقالت منصة أبشر ردًا على سؤال: عند إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل خلال فترة التجربة تظهر عبارة «يرجى مراجعة الجوازات»، إنه يتم تصوير الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات للمديرية العامة للجوازات من خلال الحساب الشخصي في منصة أبشر.

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وأكدت منصة أبشر أنه في حالة عدم إتمام مبايعة المركبة لأي سبب كان يتم إشعار الطرفين برسالة نصية ويتم إعادة ثمن المركبة خلال 5 أيام عمل، ردًا على سؤال يتعلق بكيفية استرجاع ثمن مركبة في حال تراجع البائع عن البيع.

وردًا على استفسار حو الإجراء المتبع عند ظهور رسالة «تجاوز الحد المسموح للتنفيذ» أثناء عند تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر أبشر، أوضحت المنصة أنه يتم تصوير الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات للمديرية العامة للجوازات.

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