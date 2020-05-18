الجهني يرصد المناطق المتأثرة بمنخفض مدراي يرتكز بمصر

أكد خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني، اليوم الاثنين، وجود استجابة مدارية بالمملكة، للمنخفض الجوي المتمركز على الأراضي المصرية.

وأضاف الجهني، عبر «تويتر»، أن القطاع الغربي ومنطقتي حائل والقصيم، وبخاصة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ما زالت فرص تأثرهما قائمة بالمنخفض الجوي، يأتي ذلك تزامنًا مع تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأنّ موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها مصر حاليًا، نتيجة لمنخفض جوي سوداني موسمي يمتد على مدن ومحافظات الجمهورية.

إلى ذلك، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا الثلاثاء، في مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك (الأجزاء الساحلية منها) الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، والجوف.

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