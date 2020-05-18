شرطة الرياض: ضبطنا مواطنًا تورط في جريمتي سطو على متجرين

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه..

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، القبض على مواطِن بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنه. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطِن في العقد الرابع من العمر، بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين للتموينات بحيي (العليا والورود) في مدينة الرياض باستخدام سلاح أبيض (سكين) والاستيلاء على مبالغ مالية قاربت (10.000) ريال وعدد من الأجهزة والبضائع، وضبط السلاح المستخدم في عملية السطو وبعض المسروقات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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