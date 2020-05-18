«التقاعد» تحوّل معاشات مايو وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد

حددت خطوات التأكد من إيداع المبلغ في الحساب..

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الاثنين، إيداعها معاشات شهر مايو وبدل غلاء المعيشة في حسابات المستفيدين. وأشارت المؤسسة عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى أن المعاش والبدل حُوِّلَا لحسابات المستفيدين في إيداع بنكي واحد. Advertisements ودعت المستفيدين إلى التأكد من إيداع المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية: 1-تأكد صاحب المعاش من حسابه لدى البنك 2-الاتصال على مركز الاتصال 920014000- 8001248889، أو الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) أو من خلال خدمة العناية بالعملاء على الرابط التالي: اضغط هنا

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