وزير التعليم يوقف برنامج «خبرات» ويوجه بإعادة المشاركين فيه

قرر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، إيقاف برنامج التطوير المهني النوعي «خبرات» للمعلمين والمعلمات، وإعادة جميع المشاركين من الدفعة الثالثة الذين لايزالون على رأس العمل.

وجاء قرار إيقاف برنامج «خبرات» ضمن الإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، وما ترتب عليه من إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دول العالم، ومن بينها الدول الشريكة في تنفيذ البرنامج.

وفي ضوء ذلك تعذر استمرار برنامج «خبرات» وعدم تمكن المشاركين فيه من المعايشة المهنية في المدارس بسبب إغلاقها، علاوة على التحفظات الصحية، ومن ثم تضمن قرار وزير التعليم إغلاق ملفات كافة المشاركين في البرنامج.

وتضمن قرار الوزير إنهاء الاستحقاقات المالية كافة، ومنحهم تذاكر عودة لهم ولمرافقيهم إلى المملكة، مع احتساب ساعات التطوير المهني لكافة المشاركين، على أن تنسق الملحقيات الثقافية مع الجامعات الشريكة لتزويد المشاركين بما يفيد بعدد ساعات التطوير المهني التي أنجزها المشارك، وتسوية جميع العقود قانونيا مع الجامعات بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف.