المرأة السعودية قائدة وفاعلة في سوق العمل

زاد عدد المشتغلات السعوديات في المملكة في الربع الرابع من 2019، عن الربع الثالث من العام نفسه بمقدار يبلغ 38,512 مشتغلة من الأيدي العاملة السعودية النسائية، وهذه الزيادة سابقة الرصد بحسب الإحصاءات، حيث إنّه قد تم رصد زيادة عدد المشتغلات السعوديات في الربع الثالث عن الربع الثاني بمقدار 14,618 مشتغلة سعودية.

وتندرج أعلى نسبة من المشتغلات في الربع الثاني 2019 تحت النشاط الاقتصادي للإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي بعدد يبلغ 465,266 مشتغلة، وأقلهن تحت أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية بعدد يبلغ 178 مشتغلة، كما أن هنالك أعدادًا أخرى لمشتغلات يعملن تحت الأنظمة الاقتصادية المختلفة مثل: الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتعليم، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وغيرها الكثير من الأنشطة، وفقا لنشرة سوق العمل من هيئة الإحصاء.

أبرز مبادرات تمكين المرأة

دعم وتسهيل نقل المرأة

يهدف إلى تخطي صعوبات المواصلات من خلال توفير خدمات النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة

تشجيع العمل عن بعد

يهدف إلى خلق أسلوب مرن في التوظيف لمن يصعب عليهن التواجد في مقر العمل

تشجيع العمل المرن

يهدف إلى زيادة عدد العاملات بدوام مرن (بنظام الساعة) في القطاعين العام والخاص

التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل

يهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة

التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية

تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي

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تعديلات مستمرة لحقوق النساء

حرصت الأنظمة السعودية على منح النساء السعوديات ما يكفل لهن حقوقهن، واستقلاليتهن، وأهليتهن، وذلك بتعديل اللوائح والقوانين ضمن ما تمسه الحاجة وصالح الشعب، ومن ذلك:

-لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع

-المساواة بين الجنسين في استخراج وثائق السفر للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة

-المساواة بين الجنسين في تعريف العمل وتعريف العامل

-المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد وفرص العمل

-إلغاء فقرة إضافة الزوجة والأولاد إلى جواز السفر

قضت تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بالتالي:

-يحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه، أو عن حالات الطلاق والزواج والخلع

-من حقها طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية

-يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة

-تستطيع أن تكون المرأة رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر