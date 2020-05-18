الرفاهية ترفع ترتيب المملكة في مؤشر السعادة 2020

كشف المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع المزروع لـ«دوت الخليج» أن البرنامج أطلق 7 مبادرات مع عدد من الجهات التنفيذية، تستهدف تحقيق أهدافه المعلنة.

وكانت أبرز تلك المشاريع مبادرة شباك 9 مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهات أخرى، و3 مبادرات مع وزارة الثقافة (ماندالا الحروف، ومنصة الخطاط، وإطلاق برنامج «الإقامات الفنية»)، بالإضافة إلى 3 مبادرات مع وزارة الرياضة (تأهل المنتخب السعودي لأولمبياد طوكيو، وإقامة فعاليات رالي دكار، وتدشين فعاليات طواف السعودية).

وبرنامج جودة الحياة هو أحد البرنامج التنفيذية المعنية بتحقيق الأهداف الإستراتيجية الـ96 لرؤية المملكة 2030، ويعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، كما سيسهم تحقيق أهداف البرنامج في وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

تقرير السعادة العالمي

جاء التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر تقرير السعادة العالمي، ليؤكد أن البرنامج يمضي في طريقه الصحيح، حيث تقدمت فيه المملكة إلى المرتبة 27 عالميا والثانية عربيا في 2020، من بين 156 دولة تناولها المؤشر الذي يقيس مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياة، وهو التقرير الثامن منذ إطلاق المؤشر، الذي شهد تقدم المملكة إلى المرتبة 27، بعد أن كانت في المرتبة 28 في 2019، و33 في 2018.

وصنف التقرير 186 مدينة عالميا من حيث الرفاهية والسعادة، وجاءت المدينة المنورة في المرتبة 46 وجدة 59 والرياض 62 ومكة المكرمة 65، كما توقع التقرير دخول مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة في قائمة أفضل 20 مدينة في العالم بالمستقبل، ووصول مكة المكرمة إلى المرتبة 35.

4 أهداف إستراتيجية لبرنامج جودة الحياة:

1- تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان

2- تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة

3- تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا

4- تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع

إنجازات 2019 لكل هدف

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان

-وصول عدد وسائل الإعلام المتاحة إلى 122 وسيلة إعلامية، متجاوزة 113 المستهدفة في 2019.

-وصول عدد الأماكن الترفيهية إلى 377 متجاوزة 216 المستهدفة في 2019.

-وصل عدد الزوار خلال 3 سنوات إلى ما يزيد عن 28 مليون زائر من داخل المملكة والخارج

-ارتفاع مساحة المراكز التجارية المتوفرة لكل فرد لتصل إلى 0.32 متر مربع/فرد متجاوزة 0.16 متر مربع/فرد المستهدفة في 2019.

-ارتفاع مؤشر إنفاق الأسرة على الترفيه إلى 2.8 % من إجمالي إنفاق المستهلك، متجاوزة 2.2 % المستهدفة في 2019.

-حقق مؤشر نسبة تمثيل العلامات التجارية في أسواق المملكة مستهدف 2019 المقدرة بـ 60 % من ضمن أبرز 130 علامة تجارية في العالم.

-تجاوز عدد محلات المطاعم والمقاهي مستهدف 2019 (28,410) ليصل إلى 43,375 محل.

-انخفاض معدل حالات القتل العمد في المملكة عن كل 100 ألف نسبة ليصل إلى 1.21 مقارنة بـ 1.45 المتوقعة في 2019، ما يعكس مستوى متميزا للمملكة عالمياً.

-حقق مؤشر التصور الشامل لمستوى الأمن 3 من 5 محققاً المستهدف الفعلي.

-حقق مؤشر مستوى جرائم العنف 1 من 5 والذي يعني أن احتمالية حدوث جرائم العنف متدني جداً في المملكة محققاً المستهدف.

-حققت السعودية المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط من حيث مبيعات شباك التذاكر، و3.8 ملايين زيارة محققة مستهدف 2020.

-انطلاق برنامج رواد الترفيه بالشراكة مع شركة «لايف نيشن» الأمريكية لتدريب السعوديين على المهارات اللازمة في القطاع الترفيهي.

-انطلاق برنامج الابتعاث الخارجي للسعوديين لدرجتي البكالوريوس والماجستير في التخصصات الترفيهية.

-تنظيم 25 فعالية من الهيئة العامة للترفيه بحضور 355 ألفا.

-الترخيص لـ 8 شركات لتشغيل دور السينما في المملكة.

-افتتاح صالات سينما جديدة في الرياض والدمام وجيزان وجدة وأول سينما بحرية كمرافق ترفيهية ليصل إجمالي مجموع صالات السينما في المملكة إلى 12 صالة.

-تنظيم فعاليات ترفيهية عالمية ضمن المواسم تستهدف أكثر من 7 ملايين زائر.

-افتتاح أكثر من 1000 نادي حي تعليمي وترفيهي في كافة مناطق المملكة بإجمالي مستفيدين أكثر من 740 ألف.

-ابتعاث 30 متدربا إلى مدرسة «لو كوردون بلو» العالمية للطهي تحت مبادرة تقديم مناهج تعليمية للمواطنين السعوديين.

-تجاوز مؤشر عدد المؤلفات المحلية مستهدف 2020 (7100) ليصل إلى 12720 مؤلفا محليا.

-إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز الأطر التنظيمية واستقطاب مرخَّصين لتطوير الترفيه المنزلي.

تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة

-تجاوز مؤشر نسبة إنفاق المستهلك على العروض الثقافية مستهدف 2020 ليصل إلى 2.9 % من اجمالي إنفاق المستهلك.

-إقامة معرض القصر الأحمر في الرياض وجدة.

-تجاوز عدد المشاركات في الفعاليات الثقافية الدولية الكبرى إلى 5 من أصل 3 مشاركات مستهدفة، وذلك لدعم المواهب المحلية وتعزيزها في الفعاليات العالمية.

-تأسيس البنية التحتية لقطاع الأفلام ودعم المواهب المحلية والذي ساهم بإنتاج عدد 45 فيلما سعوديا

-إقامة محفل ثقافي في قرية رجال ألمع «رجال الطيب».

-إطلاق مسابقة ضوء لدعم الأفلام، بمجموع جوائز يصل إلى 40 مليون ريال لدعم إنتاج نحو 35 مشروعاً سينمائياً سعودياً.

-ترشيح الفيلم السعودي «الدنيا حفلة» في مهرجان «صندانس» في أمريكا وفوزه بالمركز الأول.

-تنظيم 56 فعالية ضمن مبادرات هيئة الثقافة ووزارة الثقافة بحضور أكثر من 101 ألف.

-دعم مشاركة 3 فنانين سعوديين في «بينالي بينالسور» لأول مرة في الأرجنتين.

-دعم 15 ماليا لوجيستيا لعدد 15 فيلما قصيرا.

-تدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل في مبادرة السماح باستخدام المسارح الجامعية لإجراء الأنشطة المجتمعية.

-إطلاق برنامج تطوير المواهب في صناعة الأفلام.

تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا

-عقد اتفاقية تعاون مع معهد يوهان كرويف العالمي لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر الرياضية في مجالات التدريب والإدارة الرياضية عالمية.

-استكمل إنجاز المرحلة الأولى من برنامج ترخيص الأكاديميات الرياضية بتسجيل 133 أكاديمية من 34 مدينة سعودية و13 منطقة.

-تدشين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدعم من ثلاث مبادرات للبرنامج.

-إطلاق برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.

-إطلاق السجل السعودي لمحترفي اللياقة البدنية، وهو السجل الرسمي لمدربي اللياقة البدنية في المملكة، والذي تتم إدارته من قِبل معهد إعداد القادة.

تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع

-استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

-إقامة عروض WWE العالمية للمرة الثانية في جدة بحضور أكثر من 45 ألف متفرج.

-إقامة فعالية يوم النشاط العائلي بمشاركة أكثر من 130 ألف شخص.

-مشاركة الفتيات في منظومة الرياضة.

-إطلاق البوابات الإلكترونية في الملاعب.

-البدء في تسجيل الأكاديميات الرياضية القائمة لاكتشاف وتدريب المواهب الرياضية.

-الإعلان عن إقامة كأس السوبر الإسباني ورالي دكار الدولي.

-إقامة كأس السوبر الإيطالي.

التزامات برنامج جودة الحياة 2020

-149 معرضا للفنون

-27 مركز ألعاب إلكترونية

-16 مركز ترفيه عائلي

-مدينة مائية

-11 متحفا

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-11 مكتبة عامة

-45 دار سينما

-3 مدن ملاهي

-6 حدائق للحيوانات والأسماك والنباتات

-44 حديقة عامة

-18 مسرحا

-دار أوبرا

- الوصول بمدينة واحدة ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش

- 4991 عدد أماكن ممارسة الرياضة المفعلة

- %0.30 نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي

- 7 عدد الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية (باستثناء الفرص المحققة من دون منافسة)

- %18 نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي

- 405 عدد البنى التحتية الثقافية

- 5167 عدد الأنشطة الثقافية المعروضة

- %0.12 نسبة إنفاق المستهلك على العروض الثقافية

- 5 عدد المشاركات في الفعاليات الدولية الكبرى

- 25000 عدد الكتب المنشورة الجديدة

- 13 عدد الأفلام السعودية المنتجة

- %2.20 إنفاق الأسر على إجمالي الترفيه

- 260 عدد الأماكن الترفيهية

- 358 عدد العناوين الفريدة للفعاليات الترفيهية

- 450 عدد مجموعات الهواة

المملكة في مؤشر السعادة:

27 في 2020

28 في 2019

33 في 2018

186 مدينة عالميا من حيث الرفاهية والسعادة:

المدينة المنورة الـ46

جدة الـ59

الرياض الـ62

مكة المكرمة الـ65

الثقافة 2020:

- إقامة فنية

برنامج مفتوح للفنانين والمنسقين الفنيين وكتاب الفن السعوديين والدوليين والمقيمين يهدف إلى تعزيز التفكير النقدي والتبادل الثقافي والتوعية المجتمعية

- إرث مطبخنا

مبادرة تهدف إلى توثيق وصفات مختلفة من جميع مناطق المملكة الـ 13 ونشرها في كتاب واحد

- ماراثون القراءة

تحفيز أفراد المجتمع على استغلال الأوقات الحالية بتنمية الحصيلة المعرفية واللغوية من خلال القراءة

- ماندالا الحروف

تهدف إلى إبراز جماليات الحروف العربية، والتشجيع على ممارسة هوايات ثقافية تعزز السلام الداخلي

- مسابقة التأليف المسرحي

تحفيز مجال كتابة النصوص المسرحية في المملكة؛ من خلال دعم النصوص الفائزة ليتم إنتاجها وإخراجها بشكل إبداعي وعرضها محلياً وعالمياً عبر برامج استثنائية وحصرية

- مبادرة أدب العزلة

تحفيز المواهب الأدبية للكتابة خلال فترة العزل الوقائي والتعبير عن المشاعر الداخلية بقوالب مختلفة

- منصة الخطاط

أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة عبر الإنترنت، على يد نخبة من الخطاطين المحترفين

- فن العزلة

أول معرض فني افتراضي في المملكة يتيح للزائر فرصة التجول في عدد من الصالات الفنية عبر تقنية الواقع الافتراضي

- ملتقى الترجمة

يهدف إلى تسليط الضوء على واقع مهنة الترجمة في المملكة، وفتح نوافذ اتصالية تجمع مجتمع المترجمين بالجهات ذات العلاقة بالمجال.

- جوائز معرض الرياض

تعزيزاً لمكانة معرض الرياض الدولي للكتاب، تم تصميم ثلاثة جوائز سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 650 ألفا

- 2020 عام الخط العربي

تعزيز حضور الخط العربي بكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى جانب حضوره في المحافل والمؤتمرات المحلية والعالمية

الترفيه 2020:

- شباك 9

مبادرة تسهم في اكتشاف المواهب وإشراك جميع شرائح المجتمع في صناعة محتوى ترفيهي إيجابي في مجالات متنوعة، وإثراء المحتوى الرقمي الترويحي في المملكة

- لاعبون بلا حدود

أكبر بطولة في الرياضة الإلكترونية، تهدف إلى جمع جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي يتبرع بها الفائزون إلى 12 جمعية خيرية تساهم في مكافحة كورونا

- قصص النجاح

مبادرة للتعريف بقصص الناجحين والملهمين من أبناء دوت الخليج، وتسليط الضوء على مسيرة نجاح أكبر شركاء الهيئة

- التدريب والتأهيل

تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر السعودية في الترفيه من خلال برامج التدريب المتنوعة من الدورات المتخصصة

- التدريب الإلكتروني

طرح محتوى تدريبي يهدف إلى رفع وعي المهتمين والعاملين بمجال الفعاليات الترفيهية

- مسرعة أعمال الترفيه

تهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الممارسة المباشرة مع شركاء محليين وعالميين