برنامج الملك الرمضاني شمل مليون صائم في 5 قارات

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، غطى برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتفطير على مدار الشهر الفضيل، 18 دولة في 5 قارات، واستهدف تفطير مليون صائم.

برامج متنوعة

يأتي البرنامج في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين لمختلف أعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي، لا سيما ما يتصل بالشهر الفضيل، كما يأتي امتدادا للأعمال الخيرة التي يتعهّد فيها إخوانه المسلمين في العالم، ويتلمّس احتياجاتهم.

ملحقيات ومراكز

جرى اختيار الدول المستفيدة بعناية، لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تايلاند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

وينفذ المشروع وتشرف عليه مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة في عدد من دول العالم، خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة.

متطلبات الأسر

أكد مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية أوغندا الشيخ إبراهيم عبدالله الدخيل، أن البرنامج يستهدف أكثر من 40 ألف صائم في عدد من الدول الإفريقية، وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن المركز يعمل على توزيعها في مدن أوغندا، وفي دولتي بروندي، والكونغو الديمقراطية.

إشادات دولية

قدم كثير من المسؤولين ورؤساء المجالس الإسلامية، الشكر والتقدير إلى قيادة المملكة على مواقفها الراسخة الداعمة لكل المسلمين بالعالم، اتساقاً مع ريادتها للعمل الإسلامي، وحرصها على مد جسور التواصل مع كل المسلمين بالعالم، منوهين بدور وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرنامج، وفق الإجراءات الاحترازية، وبكل مهنية أسهمت في تنوع فئات المستفيدين.

يد العون

نوّه الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية بماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري، ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، مقدما شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة على السعودية، التي دائما سباقة لنصرة ومساعدة المسلمين.

كما أكد عضو البرلمان التايلاندي عن ولاية فطاني، الشيخ أنوار صالح، أن حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ما تزال تمد يد العون للمسلمين في السراء والضراء، وهو ليس بغريب على مملكة الإنسانية.

أمن واستقرار

أعرب رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية في أديس أبابا الشيخ سلطان أمان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على دعمهما السخي لشعب إثيوبيا، داعيا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين وشر الحاسدين، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

فيما أشاد مسؤول شؤون الأديان بوزارة السلام بأديس أبابا، مقابي تامرات، بجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة، التي تعمّ نسيج الشعب الإثيوبي.

البذل والعطاء

قدّم عمدة بلدية إقليم جوربيل في جمهورية في السنغال، شكره وعرفانه لخادم الحرمين، وولي عهده الأمين، على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره كما قدم شكره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على حسن تنفيذ البرنامج.

هدية الملك لـ24 دولة

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والـدعـوة والإرشـاد خلال شـهر رمضـان تنفيذ برامجها في الخارج، ضمـن برنامج هـدية خـادم الحرمـين الشـريفين لـتوزيع الـتمور، وذلك بالتنـسيق مـع سـفارات المـملكة، وعـبر الملحقيات الدينـية والمشيخات الإسلامية في دول العالم، إذ استهدف البرنامج 24 دولة حول العالم.

قارات ودول

01 إفريقيا

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جيبوتي

إثيوبيا

الكاميرون

أوغندا

تشاد

السودان

جنوب إفريقيا

السنغال

كينيا

02 آسيا

ماليزيا

الفلبين

تايلاند

باكستان

الهند

إندونيسيا

03 أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

04 أوروبا

البوسنة والهرسك

05 أستراليا