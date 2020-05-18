9 آلاف عبوة زمزم يوميا

توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -يوميا- 9 آلاف عبوة زمزم صغيرة، في أوقات الإفطار وصلاة العشاء والتراويح والقيام، وتتم عملية التوزيع داخل المسجد الحرام والأروقة، وفق الاحترازات الوقائية المتبعة.

العشاء والتراويح

أوضح وكيل سقيا زمزم للشؤون الميدانية أحمد الندوي لـ«دوت الخليج»، أنه يتم توزيع ما يقارب 7500 عبوة، وقت الإفطار وصلاة العشاء والتراويح، و1500 عبوة زمزم خلال صلاة التهجد.

3 ورديات

أكد الندوي أن العمل يسير وفق 3 ورديات، إذ يتم تعقيم مكاتب الرئاسة داخل الحرم وفي الساحات والمكبرية وأرجاء المسجد الحرام ولكل الجهات الأخرى المشاركة، وترتيب العبوات على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 150 عاملا لعمليات التعقيم في كل الورديات، و100 عامل لتوزيع العبوات من الـ5 عصرا إلى الفجر، وعلى فترتين.

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كوادر سعودية

أوضح وكيل سقيا زمزم للشؤون الميدانية، أنه تم تقليص العمالة من 800 عامل إلى 250 عاملا، وتم فرزهم وتخصيص سكن خاص لهم جوار المسجد الحرام، ومتابعتهم وتوفير غذاء خاص، وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للتأكد من سلامتهم.

وقال الندوي، إن العمالة يشرف عليها موظفون من الكوادر السعودية المؤهلة والمميزة، إذ تم تقليصهم من 150 إلى 75 موظفا، وذلك للإجراءات الاحترازية، وتخفيض العمالة إلى النصف، وفق توجيهات الرئيس العام الرامية إلى تقليص أعداد العاملين بصفة عامة.