20 طالبا يمثلون المملكة في آيسف 2020

وأخضعت «موهبة» فريق المملكة المشارك طوال العام لبرامج تأهيلية مختلفة للمسابقة قبل أن يتم تحويلها عن بعد إثر جائحة كورونا، حرصا على سلامة المشاركين.
وسيقوم أعضاء فريق المملكة بعرض مقاطع فيديو تشرح مشاريعهم العلمية المقدمة، حيث تركز فعالية هذا العام على المتحدثين والمحاضرات العلمية المتنوعة.
ويتضمن معرض هذا العام موضوعات عن العلوم والتكنولوجيا وسلسلة من اللوحات والعروض التقديمية حول مرض كوفيد- 19.
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