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20 طالبا يمثلون المملكة في آيسف 2020

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تشارك المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم وللعام الرابع عشر، في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة REGENERON ISEF2020، آيسف 2020، الذي انطلق اليوم افتراضيا ويستمر حتى 22 مايو الجاري، وتشارك فيه 55 دولة بـ1255 طالبا، و1030 مشروعا علميا. وتشارك المملكة بـ20 مشروعا علميا لـ20 طالبا وطالبة من موهوبي دوت الخليج الذين تأهلوا للمشاركة في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة، وتم اختيارهم من بين نحو 76 ألف طالب وطالبة قاموا بعرض مشاريعهم وأبحاثهم للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، ومروا بمراحل ترشيح، تأهل منها 151 مشروعا شاركت في التصفيات النهائية للأولمبياد.

وأخضعت «موهبة» فريق المملكة المشارك طوال العام لبرامج تأهيلية مختلفة للمسابقة قبل أن يتم تحويلها عن بعد إثر جائحة ، حرصا على سلامة المشاركين.

وسيقوم أعضاء فريق المملكة بعرض مقاطع فيديو تشرح مشاريعهم العلمية المقدمة، حيث تركز فعالية هذا العام على المتحدثين والمحاضرات العلمية المتنوعة.

ويتضمن معرض هذا العام موضوعات عن العلوم والتكنولوجيا وسلسلة من اللوحات والعروض التقديمية حول مرض كوفيد- 19.


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