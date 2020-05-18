22.8 % من خريجي الثانوية أكملوا تعليمهم بالمعاهد التقنية

استثمارات بشرية
كشف التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة أنه تم خلال العام الماضي قبول 96450 متدربا ومتدربة، تخرّج منهم 36504 خريجين وخريجات، بهدف استثمار الإمكانات البشرية والتقنية في المنشآت التدريبيـة التابعة للمؤسسة.
كما استمر تقديم الدورات التخصصية القصيرة لكل أفراد المجتمع ضمن المرحلة الـ5 لمشروع التدريب المجتمعي «أتقن»، ليسهم في تدريب أكثر من 15 ألف متدرب ومتدربة خلال هذا العام.
زيادة معاهد
استهدفت الموسسة زيادة عدد معاهد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص ليبلغ المتحقق 33 معهدا.
وبلغت نسبة قبول خريجي الثانوية المستكملين للتعليم في المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني 22.8% وكان مستهدفا لها 11 %، في حين بلغت نسبة المعاهد والكليات المعتمدة عالميًا أو من جهـة خارجية 35 %، وكان المستهدف للاعتماد 30 %.
نماذج وأرقام
أوضح التقرير، أن هناك 3 نماذج تدريب مختلفة، تشمل «دبلوم - بكالوريوس – دورات تدريبية»، كما بلغ عدد المتدربين والمتدربات بالتدريب الأهلي 194371، فيما وصل عدد المتدربات فيها إلى 190929 متدربة بإجمالي 385300 متدرب ومتدربة، وبلغ إجمالي الخريجين 334718 خريجا وخريجة، وصل عدد الخريجين الذكور منها إلى 168345 خريجا مقابل 166373 خريجة.
%35 نسبة زيادة المعاهد
96450 متدربا ومتدربة
%22.8 نسبة خريجي الثانوية
البرامج التدريبية
الكليات التقنية للبنين برنامج البكالوريوس
المقبولون
3884
المستمرون
9147
الخريجون
1915
كليات التقنية للبنين برنامج الدبلوم
62683
145884
22410
كليات التقنية بنات برنامج الدبلوم
14304
29079
3164
معاهد الشراكات الإستراتيجية
4982
14201
3339
الكليات التقنية العالمية
11068
31997
3656
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