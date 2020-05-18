إزالة 800 مركبة مهملة بمحايل

أوضح رئيس بلدية محايل سعيد علي حافظ أن البلدية وخلال المرحلة الأولى أزالت بالتعاون مع إدارتي المرور والشرطة أكثر من 800 مركبة مهملة ومتهالكة في الطرق الرئيسة والمنطقة الصناعية بالمحافظة، وجار العمل على إزالة جميع السيارات المهملة داخل الأحياء والقرى التابعه للمحافظة. أشار إلى أنه تم إنذار أصحاب تلك السيارات بوضع ملصقات الإزالة قبل 7 أيام لأجل إزالتها إلا أن البعض لم يتجاوب مما اضطرها إلى سحبها من مواقعها، مبينا أنه سيستمر العمل على سحب جميع السيارات التالفة والمتوقفة منذ فترة طويلة في الورش وفي الشوارع المحيطة بها وعموم شوارع وأحياء محافظة محايل، لا سيما بعد أن انتهت المهلة المقررة مسبقا.
كان عدد من أهالي قرى وادي الريش التابع لمحايل عسير أعربوا عن استيائهم من انتشار المركبات التالفة، وأكدوا أن انتشارها بهذا الشكل يشوه المنظر العام ويشكل خطورة بالغة على المنازل المجاورة والأطفال.
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