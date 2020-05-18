تحرك في عسير لمعالجة أضرار الأمطار

شهدت أنحاء متفرقة من منطقة عسير أمس ،موجة من الأمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة ،سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب .

واستنفرت فرق الميدان التابعة لأمانة عسير لمراقبة تصريف المياه داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية ، بتعاون من الجهات الأمنية المختصة لتنظيم حركة السير قبل نحو ساعتين من تطبيق منع التجول ، لتسهيل عودة المواطنين والمقيمين إلى منازلهم.

ضرر في السامر

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد لـ»دوت الخليج»، أمس: إن الأمطار التي هطلت على المنطقة نتج عنها ارتفاع لمنسوب المياه بحي السامر وتضررت 6 سيارات، فيما تم التنسيق مع الأمانة وشركة الكهرباء لاتخاذ ما يلزم، وأضاف أنه نتج عن الأمطار سيل بوادي نبا بمحافظة بلقرن، وكانت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

تحذيرات مستمرة

جدد السيد تحذيرات المدني للمواطنين والمقيمين من مخاطر التقلبات الجوية، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما هطلت أمطار متوسطة على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، شملت الريث، والداير، وفيفاء، وهروب، والعارضة، والتي استنفرت الجهات المعنية، ولطفت الأجواء.

توزيع الأمطار في عسير

أبها

غزيرة

بلقرن

Advertisements

خفيفة

النماص

خفيفة

أحد رفيدة

متوسطة

تنومة

متوسطة

رجال ألمع

متوسطة