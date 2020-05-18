السعودية اليوم / "هدف": نشر 23 جلسة تفاعلية مسجلة في مجالات متعددة عبر منصة "دروب"



الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن بمقدور المسجلين في منصة التدريب الإلكتروني "دروب" حضور 23 جلسة تدريبية تفاعلية سبق بثها عن بُعد على مدار الأسابيع الماضية في العديد من المجالات.

وتتوفر حاليا 23 جلسة تدريبية تفاعلية بعد تسجيلها في منصة دروب عبر الرابط: doroob.sa.

وبلغ عدد الحضور للجلسات التدريبية المباشرة أكثر من 40 ألف مستفيد، في حين تجاوز عدد حضور الدورات المسجلة 125 ألفاً.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يقدم من قبل متخصصين، وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، وقد سجل المحتوى في أثناء البث المباشر، ومن ثم رفعت الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين المسجلين في المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من الموضوعات والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس

وتطرقت كذلك الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الإستراتيجي، ومهارات البيع الناجح ، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

// انتهى //

21:56ت م

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الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن بمقدور المسجلين في منصة التدريب الإلكتروني "دروب" حضور 23 جلسة تدريبية تفاعلية سبق بثها عن بُعد على مدار الأسابيع الماضية في العديد من المجالات.وتتوفر حاليا 23 جلسة تدريبية تفاعلية بعد تسجيلها في منصة دروب عبر الرابط: doroob.sa.وبلغ عدد الحضور للجلسات التدريبية المباشرة أكثر من 40 ألف مستفيد، في حين تجاوز عدد حضور الدورات المسجلة 125 ألفاً.وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يقدم من قبل متخصصين، وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، وقد سجل المحتوى في أثناء البث المباشر، ومن ثم رفعت الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين المسجلين في المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من الموضوعات والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا ، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشروعات الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.وتطرقت كذلك الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الإستراتيجي، ومهارات البيع الناجح ، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.// انتهى //21:56ت م0173

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