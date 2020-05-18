

لندن 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 165 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول كرونا أن البلاد تشهد الآن انخفاضا مستمرا في عدد الحالات المؤكدة الجديدة وحالات دخول المستشفيات واستخدام الرعاية الحرجة، مبيناً أن الحكومة تأمل في تجنب حدوث ذروة انتشار ثانية، ولكنها تعمل على الرغم من ذلك لتحضير خطة طوارئ حيث من الممكن أن تساعد ظروف الخريف والشتاء في انتشار الفيروس مجدداً.

كما أشار الوزير إلى إضافة فقدان حاسة الشم والذوق Anosmia إلى قائمة الأعراض الرئيسة للفيروس التي تستوجب من يحسون بها عزل أنفسهم لمدة أسبوع.

// انتهى //

21:35ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات الصحية في بريطانيا تعلن تسجيل 165 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.