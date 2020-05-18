السعودية اليوم / الرئيس المصري يؤكد على ضرورة الاستمرار في الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن بلاده القومي



القاهرة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، مُعربًا عن التقدير لجهود القوات المسلحة المصرية وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس المصري اطّلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على الاتجاهات الإستراتيجية الثلاثة الرئيسة على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة المصرية لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

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21:35ت م

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