السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يحذر من صعوبة التعافي الكامل للاقتصاد العالمي في العام 2021



واشنطن 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي

وقالت الرئيسة التنفيذية للصندوق : إن صندوق النقد من المرجح أن يعدًل بالخفض توقعاته انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 البالغة 3 %، ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 % الذي كان متوقعا في بادئ الأمر .

و أضافت : أن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، وبالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة“.

لم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.

وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد على أهمية الحفاظ على تدفقات التجارة مفتوحة وخصوصا الإمدادات الطبية وأن نجد في الأجل الأطول مسارا للتغلب على ما يحدث الآن في الأزمة بين الصين والولايات المتحدة“.

// انتهى //

21:33ت م

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واشنطن 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد ، وحذرت من عودة إلى الحمائية.وقالت الرئيسة التنفيذية للصندوق : إن صندوق النقد من المرجح أن يعدًل بالخفض توقعاته انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 البالغة 3 %، ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 % الذي كان متوقعا في بادئ الأمر .و أضافت : أن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، وبالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة“.لم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد على أهمية الحفاظ على تدفقات التجارة مفتوحة وخصوصا الإمدادات الطبية وأن نجد في الأجل الأطول مسارا للتغلب على ما يحدث الآن في الأزمة بين الصين والولايات المتحدة“.// انتهى //21:33ت م0163

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