السعودية اليوم / تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

اعلن في العراق تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة, ما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 127 حالة وفاة, وسجلت 92 حالة شفاء جديدة, ما يرفع حالات الشفاء إلى 2310 حالات.

// انتهى //

21:13ت م

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بغداد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واساعلن في العراق تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وديالى والنجف وواسط وكربلاء والمثنى ونينوى والسليمانية, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة بفيروس كورونا إلى 3554 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة, ما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 127 حالة وفاة, وسجلت 92 حالة شفاء جديدة, ما يرفع حالات الشفاء إلى 2310 حالات.// انتهى //21:13ت م0156

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