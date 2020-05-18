السعودية اليوم/ 1029 زيارة تفتيشية لمدني الجوف على المنشآت المصرح لها بالعمل أوقات منع التجول



سكاكا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

قامت الفرق بإدارة ومراكز الدفاع المدني في منطقة الجوف بزيارات تفتيشية للتحقق من توفر متطلبات السلامة والإشراف الوقائي بالمنشآت المصرح لها ممارسة العمل خلال أوقات منع التجول ، وبما يضمن المحافظة على سلامة مرتاديها.

وبلغ عدد المنشآت التي تم الوقوف عليها وزيارتها 1029 منشأة ، حررت خلالها 70 مخالفة لمخالفتها لاشتراطات السلامة ، ويستمر عمل الدفاع المدني بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته لضمان توفير اشتراطات السلامة في هذه المنشآت ، ومخالفة كل من يثبت تهاونه في الالتزام باشتراطات السلامة أو توفير متطلباتها،وذلك من أجل تحقيق وتوفير متطلبات السلامة فيها.

يذكر أن مراكز السلامة الميدانية مستمرة في عملها خلال فترة منع أمر التجول وتجديد تراخيص الدفاع المدني متاح عبر خدمة سلامة الإلكترونية ، وكذلك من خلال الربط الإلكتروني مع بلدي.

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21:03ت م

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