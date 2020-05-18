السعودية اليوم / الجزائر تنفي استئناف الرحلات الجوية الدولية



الجزائر 25 رمضان 1441 هجري الموافق 18 مايو 2020 م واس

أكدت الرئاسة الجزائرية اليوم أن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية غير وارد حاليا، نافية الاخبار التي راجت مؤخرا بخصوص فتح الرحلات التجارية الشهر القادم، ووصفتها بأنها مجرد إشاعات .

وقالت الرئاسة في بيان : إن أخبارا راجت مؤخرا مفادها أن الرحلات الجوية التجارية الجزائرية ستستأنف في الشهر القادم، مضيفا أنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنّ قرار فتح أو غلق الأجواء أمام الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدُر إلاّ عن السلطات العليا للبلاد .

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20:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.